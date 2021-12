Calcio: Eriksen torna ad allenarsi a 6 mesi dall'arresto cardiaco all'Europeo

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Christian Eriksen è tornato ad allenarsi per la prima volta dal 12 giugno in cui crollò a terra per un arresto cardiaco durante la sfida tra la sua Danimarca e la Finlandia valida per i gironi eliminatori dell'Europeo. Lo ha fatto a Odense, città dove il 29enne danese ha una villa proprio vicina al centro sportivo dell'OB, squadra di prima divisione. "Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi", ha detto a BT il direttore sportivo dell'Odense Boldklub, Michael Hemmingsen. L'allenamento di ieri, rivela il portale danese, si è svolto sul campo di Ådalen, il più nascosto tra i campi a disposizione del club. Allenamento cardio, ma anche un esercizio in cui doveva tirare in porta nel menù della sua primissima seduta.