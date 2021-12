Basket: Nba, Doncic guida Dallas a un facile successo a New Orleans

02 dicembre 2021 a

New Orleans, 2 dic. -(Adnkronos) - Partita mai in discussione tra Pelicans (6-18) e Mavericks (11-9), dominata da Dallas sin dalla palla a due (41-23 in apertura) e chiusa con un eloquente 139-107. A guidare i texani il solito Luka Doncic che realizza 18 punti nel solo primo quarto, chiudendo con 28 e distribuendo 14 assist in soli 27 minuti di utilizzo. Dallas ritocca a rialzo il loro record di franchigia per percentuale dal campo: 57/83 complessivo, ossia il 68.7% al tiro di squadra. Una serata forse irripetibile, con New Orleans che torna a perdere nonostante i 29 punti di Brandon Ingram.