Affidea si espande in Italia, in Lombardia, grazie all'acquisizione di due nuovi centri medici ambulatoriali

MILANO, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Affidea, il più grande fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e per le cure oncologiche, continua ad investire nel mercato italiano e ha annunciato oggi l'acquisizione del 100% di Medical Sport Center e Medical Center, due centri medici di punta della regione Lombardia situati a Lodi, un'area densamente popolata di 230.000 abitanti.

Per Affidea questa è la 20a acquisizione negli ultimi 2 anni effettuata dal Gruppo, secondo un'affermata strategia di crescita con cui consolida la sua posizione di leadership in 15 paesi in Europa.

Medical Center nasce 37 anni fa con l'obiettivo di sviluppare un rinomato poliambulatorio in grado di offrire un'ampia varietà di consulenze specialistiche, la chirurgia ambulatoriale e la fisioterapia. Il centro è noto come una struttura all'avanguardia che risponde a tutte le esigenze mediche dei pazienti.

Medical Sport Center è stato invece fondato 25 anni fa, diventando il punto di riferimento per tutte le persone appassionate di attività sportiva o di attività fisica che desiderano migliorare il proprio stato di salute.

La struttura medica offre un'ampia varietà di servizi per la certificazione sportiva, sia agonistica che non agonistica. Per questo motivo, molte squadre locali hanno scelto Medical Sport Center come provider sanitario preferenziale per i controlli regolari dei loro atleti.

I due centri medici completano l'offerta del Centro Radiologico Lodigiano, acquisito da Affidea all'inizio di quest'anno, nel luglio 2021.

Gli accordi sono stati conclusi a seguito di una trattativa privata in cui la reputazione internazionale di Affidea, come partner di fiducia e fornitore medico di alta qualità, è stata il catalizzatore chiave per garantire la transazione. Questo investimento rafforza la presenza di Affidea in Lombardia, - con una rete a livello nazionale che ora raggiunge 57 centri medici, servendo più di 2,3 milioni di pazienti all'anno grazie a più di 2500 professionisti.

Queste acquisizioni dimostrano, ancora una volta, che l'Italia rimane un mercato chiave per Affidea, con grandi ambizioni di espandere il ventaglio di servizi medici ambulatoriali offerti e creare sinergie con quello attuale, rendendo Affidea il fornitore di assistenza sanitaria preferenziale per pazienti, aziende, assicurazioni sanitarie private e Servizio Sanitario Nazionale.

Giuseppe Recchi, CEO di Affidea, ha dichiarato in merito all'ultimo investimento di Affidea in Italia: "Queste due acquisizioni sono allineate con la nostra visione strategica orientata a creare una forte piattaforma sanitaria europea, che ha raggiunto l'impressionante numero di 314 centri.

Negli ultimi 2 anni abbiamo raggiunto una crescita record nonostante il Covid e siamo pronti per un ulteriore espansione con i migliori partner nella diagnostica per immagini e operatori ambulatoriali per offrire ai nostri pazienti i migliori servizi per soddisfare le loro esigenze di prevenzione e medica.

Stiamo lavorando con più di 9000 professionisti sanitari nella nostra rete, al servizio di oltre 10 milioni di pazienti all'anno. Con una gamma diversificata di servizi, i migliori professionisti medici e un'ampia presenza in tutta Europa, Affidea è in posizione unica per guidare l'espansione sull'assistenza integrata, avendo una piattaforma strutturata e un modello di business in grado di creare valore in un ambiente multinazionale.

Solo quest'anno abbiamo completato con successo 9 acquisizioni, aggiungendo 45 nuovi centri in 4 paesi, consolidando la nostra leadership europea, per un totale di 314 centri. Abbiamo un forte desiderio di crescita e continueremo a cercare ulteriori opportunità di investimento, creando valore per pazienti, medici e assicurazioni sanitarie private in tutta Europa".

Commentando l'acquisizione, Fabio Silo, Country Manager di Affidea Italia, ha aggiunto: "Con questa acquisizione, stiamo aggiungendo nuove capacità ambulatoriali e servizi sinergici a quelli degli altri centri Affidea, che ci consentiranno di offrire ai pazienti un più ampio accesso ai migliori servizi integrati, caratterizzati dai più alti standard di qualità e sicurezza.

Negli ultimi 3 anni abbiamo creato un solido provider sanitario in tutta Italia, con un'estesa rete di centri che erogano ai nostri pazienti servizi di elevato livello. La nostra ambizione ora è quella di continuare ulteriormente il nostro sviluppo nel paese.

È con grande orgoglio che do il benvenuto in Affidea ai team di Medical Center e Medical Sport Center, con l'obiettivo di inziare a lavorare a stretto contatto, come un'unica squadra, con una missione fondamentale: creare valore per milioni di pazienti ogni anno".

Questi due investimenti portano Affidea a 9 acquisizioni completate con successo nell'ultimo anno. Solo in Italia, l'azienda ha aggiunto quest'anno 35 nuovi centri, con l'acquisizione del Gruppo CDC, annunciata a giugno 2021, seguita da CRL a luglio e Medical Center e Medical Sports Center oggi.

Affidea è cresciuta anche in Spagna, con l'acquisizione di Medicentro, a ottobre, e Gamma Clinica, a gennaio. L'Irlanda del Nord è stato un terzo paese in cui Affidea si è espansa nel 2021, con l'acquisizione di Orthoderm a marzo e la clinica di Hillsborough a ottobre. Ultimo, ma non meno importante, il 2021 è stato l'anno in cui Affidea è entrata nel Regno Unito, con l'acquisizione della clinica Fortius, il rinomato provider specializzato in ortopedia e medicina dello sport.

Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) è il più grande fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, presente in 15 paesi in Europa, con 314 centri. Il Gruppo Affidea impiega più di 9000 professionisti, servendo più di 10 milioni di pazienti ogni anno. Grazie ai suoi precedenti per la sicurezza dei pazienti, Affidea è il fornitore di imaging diagnostico più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia - oltre il 50% di tutti i centri dell'Eurosafe Star Wall appartengono ad Affidea. Affidea è di proprietà di azionisti legati alla famiglia Bertarelli, che ricevono consulenza dalla loro impresa, la Waypoint Capital.

Affidea Italia

Affidea Italia è uno dei principali erogatori di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio con 57 centri.

Affidea Italia (www.affidea.it) esegue oltre 1,1 milioni di esami di diagnostica per immagini, circa 880.000 visite specialistiche e 6,1 milioni di esami di laboratorio all'anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all'avanguardia. Affidea Italia impiega oltre 2500 professionisti, di cui 1200 medici altamente qualificati, in sei regioni d'Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria. Affidea Italia ha ottenuto nei suoi centri l'accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a "servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport".

Affidea Italia è riconosciuta per il suo approccio sicuro con i pazienti, avendo ottenuto per tutti centri che erogano prestazioni ITC il riconoscimento delle "5 Stars" per la sicurezza dei pazienti nell'Eurosafe Wall dalla Società Europea di Radiologia.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg