Uffizi: Schmidt, Terrazza carte geografiche riapre 14/12 dopo oltre venti anni'**

Firenze, 2 dic. - (Adnkronos) - La Terrazza delle Carte Geografiche degli Uffizi, chiusa in via ordinaria da oltre 20 anni, "riaprirà al pubblico in via ordinaria a partire dal 14 dicembre". Lo ha annunciato, a margine della presentazione dei nuovi progetti ed attività per i disabili in museo, il direttore delle Gallerie Eike Schmidt.

"Continuiamo con le aperture delle nuove sale - ha spiegato Schmidt ai giornalisti - adesso abbiamo concluso il restauro della sala, o meglio, della terrazza della carte geografiche: in occasione del grande congresso internazionale dei geografi che inizia il 13 di dicembre a Firenze, la mattina di questo stesso giorno inaugureremo questo spazio, famoso anche perchè vi fu girata una scena del film 'La sindrome di Stendhal' di Dario Argento, e dal giorno successivo diventerà ordinariamente accessibile al pubblico".

Chiusa dalla seconda metà degli anni Novanta dello scorso secolo, la Sala (o Terrazza) delle Carte Geografiche tornò accessibile per un breve periodo nel 2014, in occasione di una mostra sulla Tavola Doria.