02 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 2 dic (Adnkronos) - Il Senato ha approvato con 132 voti favorevoli e 126 contrari un Odg a prima firma Malpezzi con, come conseguenza, la decadenza del senatore del gruppo Misto Adriano Cairo, la cui elezione era stata contestata in Giunta delle elezioni. La presidente Casellati ha quindi invitato la Giunta a "riunirsi per gli adempimento conseguenti".