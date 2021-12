02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic (Adnkronos) - L'aula del Senato non ha approvato un Odg a prima firma Fantetti ed ha quindi approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni che ha "dichiarato l'annullamento della elezione della senatrice Anna Carmela Minuto", come ha spiegato la presidente Elisabetta Casellati.