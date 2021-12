Quirinale: Socialcom con Blogmeter, 'parlamentari vogliono Draghi a p. Chigi'** (2)

02 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Mentre Lega e Fdi -si legge nello studio- al momento sembrano defilati, Forza Italia e Pd si mostrano tra le componenti parlamentari più attive. Un aspetto dovuto ai numerosi interventi pubblici di Enrico Letta e Silvio Berlusconi sul tema".

Nello studio si analizzano anche termini e hashtags più utilizzati. "Sono sempre Mario Draghi, Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella i nomi dei politici più associati al tema. L'ex presidente della Bce è considerato indispensabile dai Parlamentari per la prosecuzione dell'esperienza di governo di unità nazionale e l'attuazione del Pnrr. Pd e M5S sono invece i due partiti più menzionati nei post dei parlamentari, a riprova di come, in particolar modo i 5Stelle, siano decisivi per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Il M5S è ancora infatti il partito di maggioranza relativi in entrambi i rami del Parlamento".

"Le conversazioni dei parlamentari sottolineano in particolar modo la centralità del Parlamento rispetto all'elezione del presidente della Repubblica. Rispetto al resto del Paese, non emergono discussioni riguardanti l'elezione diretta del capo dello Stato. Ad ogni modo, tutte le forze politiche sembrano concordi nell'individuare una figura largamente condivisa e che possiamo in qualche modo rispecchiare il sentimento di unità nazionale".