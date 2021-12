Mine: Ok Camera a legge contro armi antipersona, era stata rinviata da Mattarella** (2)

02 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Secondo Mattarella, inoltre, "la norma in questione, violando l'articolo 117 della Costituzione", si poneva "in contrasto con le convenzioni di Oslo e di Ottawa a suo tempo ratificate con le leggi numero 106 del 1999 e numero 95 del 2011 che richiedono sanzioni penali per tutti i finanziatori degli ordigni vietati. La normativa in esame -evidenziava Mattarella- determinerebbe invece la depenalizzazione di alcune condotte oggi sanzionate penalmente".

Il Capo dello Stato precisava infine che "la mancata promulgazione della legge" non determinava "alcun vuoto normativo in quanto" restava in vigore "l'attuale regime sanzionatorio di carattere penale".