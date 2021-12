Tv: Giordano 'fake', 'Fazio condurrà mio programma', web ci crede e Fazio va in tendenza

01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Come vi avevo annunciato 'Fuori dal Coro' viene sospeso per un mese e non sarò più io a condurlo ma Fabio Fazio che passerà a Mediaset. Si sa, chi dice la verità ne paga le conseguenze". E' bastata la diffusione virale di una foto 'fake' di Mario Giordano, con una frase 'firmata' dal giornalista che annunciava il passaggio di testimone con il collega Fabio Fazio, a scatenare una tempesta di post da parte di utenti che hanno preso sul serio l'annuncio, facendo balzare #Fazio in tendenza su Twitter.

Decine i commenti degli internauti, stupiti e sconcertati dalla 'notizia'. Ritengo ingiusta la sospensione del programma #Fuoridalcoro per mettere a tacere il presentatore #MarioGiordano che ha solo svolto il suo lavoro di giornalista ponendo quesiti e cercando risposte -scrive indignata un'utente- Leggere che verrà sostituito da #fazio conferma le limitazioni all'informazione". "Me lo immagino proprio Fazio passare dall'intervistare Lady Gaga all'intervistare Maria Giovanna Maglie o Capezzone", ironizza un altro. "Dove arriva Fazio si crea il vuoto, per questo la "ai l'ha ceduto!", esclama un altro ancora. "Dopo l'esclusione di Mario Giordano, sostituito da Fazio, prometto che non guarderò più Mediaset", giura qualcun altro.

Ma sono anche in tanti quelli che riconoscono la fake news: uno su tutti, chiosa così: "Se credono che Mario Giordano verrà sostituito da Fabio Fazio per la conduzione di #Fuoridalcoro, vuol dire che possono abboccare ad ogni bufala".