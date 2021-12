Regeni: Fico, 'istituzioni chiedono verità e giustizia'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha approvato all'unanimità la sua relazione finale dopo un lavoro di due anni. Con questo impegno la Camera dei deputati continua a tenere acceso un faro sulla vicenda dando il suo contributo per fare chiarezza sul sequestro, la tortura e l'uccisione del nostro ricercatore. E oggi ha aggiunto un ulteriore e prezioso tassello nella ricostruzione dei fatti". Lo scrive in un post il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Anche dagli atti della commissione emerge il coinvolgimento di uomini degli apparati egiziani e in particolare della National Security. Il lavoro delle istituzioni italiane continua. Il voto unanime di oggi esprime la volontà e l'impegno di avere verità e giustizia per Giulio Regeni. E di essere al fianco dei suoi cari. Un sincero ringraziamento al presidente Erasmo Palazzotto e a tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto in questi mesi", conclude.