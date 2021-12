01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic (Adnkronos) - Per il Quirinale "io sarei per una donna, ma Casini è uno dei nostri membri più importanti, noi tifiamo per lui". Lo ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Draghi sulla manovra.