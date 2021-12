Quirinale: Tajani, 'priorità vaccini e imprese, serve governo autorevole'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Al momento, il nostro interesse è risolvere il problema o quantomeno alleviare il fardello che giungerà dal rafforzamento negativo delle bollette. Siamo impegnati ad avere più degli 8 miliardi proposti dal governo, a prorogare gli ecobonus e ad allargarli agli impianti sportivi e a intervenire sulle altre cose che riguardano gli interessi degli italiani. Dopodiché parleremo del Quirinale e si inizierà da gennaio. Certo, ci sono tanti dibattiti e interviste ma noi lo abbiamo detto, riteniamo che il presidente del Consiglio debba rimanere in carica fino alla fine della legislatura, per sconfiggere definitivamente il Coronavirus, perché la guerra contro questo nemico invisibile non si è ancora conclusa”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, da Bruxelles, a Tgcom24.

“Ci auguriamo che la nuova variante non sia pericolosa, ma occorre vigilare senza creare allarmismo, continuare con la campagna vaccinale e sostenere le imprese e l'economia per non perdere posti di lavoro. Per fare tutto questo, occorre un governo serio e autorevole e non una nuova campagna elettorale”, ha concluso.