Iv: Bellanova, 'noi sempre con riformisti, Conte sempre dalla parte della poltrona'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Vorrei rassicurare l'avvocato del popolo Conte: Italia Viva è saldamente nel campo riformista, impegnata per il Paese e per le cittadine e i cittadini". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"E per questo continueremo a opporci con forza a ogni forma di populismo opportunista e senza scrupoli, e a chi come lui non esita a schierarsi da una parte o dall'altra a seconda della convenienza: prima coi sovranisti, poi punto di riferimento fortissimo dei progressisti. Prima con la destra, poi con la sinistra. Ma alla fine, sempre dalla parte della propria poltrona".