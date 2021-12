Foggia: reddito cittadinanza, 55 denunce, beneficio anche a esponente Mafia garganica

01 dicembre 2021 a

Foggia, 1 dic. (Adnkronos) - Il nucleo familiare proprietario di immobili o valori mobiliari, oppure percettore di redditi, oltre determinate soglie, non dichiarati. O ancora nella dichiarazione presentata all'Inps non sono stati indicati membri della stessa famiglia sottoposti a misure cautelari personali. Sono alcune delle caratteristiche dei 55 beneficiari del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza a Foggia e segnalati alla Procura della Repubblica del capoluogo dauno. Gli approfondimenti investigativi sono stati effettuati dalle Fiamme Gialle in coordinamento con l'Istituto di previdenza.

La concessione del sostegno economico ad integrazione del reddito delle famiglie quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale è subordinata, tra l'altro, ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali che cumulativamente ciascun nucleo familiare deve possedere al momento della presentazione della domanda e conservare per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Partendo dalle informazioni contenute nelle banche dati messe a disposizione dall'Inps sulla base dell'intesa stipulata con il Corpo a livello centrale, i finanzieri hanno approfondito la posizione di numerosi nuclei familiari riuscendo a rilevare che alcuni di questi avevano indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza.

In 30 casi, in sede di istanza all'Ente erogatore, il richiedente non aveva comunicato la sussistenza di una causa ostativa alla percezione del beneficio oppure la sottoposizione ad una misura cautelare personale, oppure la presenza nel proprio nucleo familiare di un componente raggiunto da analoga misura coercitiva.