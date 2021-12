Foggia: reddito cittadinanza, 55 denunce, beneficio anche a esponente Mafia garganica (2)

01 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Tra questi, che hanno ottenuto indebite percezioni per circa 250 mila euro, un uomo è risultato essere elemento di spicco della mafia garganica. Alquanto singolare il caso di altro pregiudicato che è risultato aver sottoscritto l'istanza per la concessione del beneficio in argomento negli uffici di un Caf (Centro assistenza fiscale) mentre, di fatto, era detenuto in carcere. Nei rimanenti 25 casi, al momento della richiesta del beneficio, erano state fornite false informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti o alla posizione lavorativa, in alcuni casi in nero, dei componenti dello stesso. Da segnalare, tra questi, il caso di un collaboratore domestico che, dopo aver denunciato il proprio datore di lavoro per non aver provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva ed assicurativa, è risultato percepire indebitamente il reddito di cittadinanza o, ancora, il caso di un cameriere che lavorava 'in nero in un ristorante di Cerignola ma percepiva contemporaneamente il sostegno economico.

Tutte le posizioni illecite emerse dalle indagini sono state segnalate all'Inps per la revoca e il recupero del beneficio economico non dovuto, nonché denunciate alla Procura della Repubblica di Foggia, che coordina lo sviluppo delle indagini, per accertare le responsabilità di chi ha frodato l'Inps fornendo dichiarazioni false e omettendo informazioni dovute. L'importo complessivo delle somme non dovute, sottratte fraudolentemente all'Inps, ammonta a circa 530 mila euro. Inoltre, la tempestiva segnalazione effettuata dalle Fiamme Gialle ha permesso all'Inps di interrompere l'ulteriore illecita erogazione di contributi per circa 150 mila euro.

Le pene previste per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza sono la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque presenti dichiarazioni false oppure ometta informazioni dovute e da 1 a 3 anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all'Ente erogatore delle variazioni di reddito, del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione o revoca del beneficio.I risultati riportati manifestano la particolare attenzione del Corpo nel contrastare fenomeni che, come nel caso dell'accesso a benefici assistenziali da parte di chi non ne ha titolo, hanno un elevato disvalore sociale ed economico perché generano un danno immediato alle casse pubbliche distraendo risorse che potrebbero essere invece impiegate a favore di coloro che ne hanno realmente necessità.