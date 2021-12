Esselunga: Milano, accordo con Lendlease per ingresso in Mind

01 dicembre 2021 a

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Lendlease, gruppo di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, ed Esselunga, attiva nel settore della grande distribuzione italiana, hanno sottoscritto un accordo che vedrà Esselunga per l'ingresso in Mind, il Milano Innovation District. A partire dal 2022, Esselunga sarà presente con una superficie di mille metri quadrati all'interno del Mind Village, l'area di Mind in cui sono stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015 in ottica di economia circolare.

“Siamo lieti di annunciare l'accordo siglato con Esselunga, un partner con cui condividiamo la visione del fare impresa al servizio delle comunità, del territorio e dell'ambiente abbracciando appieno la visione di città del futuro e laboratorio dove testare soluzioni innovative su scala urbana”, ha commentato Andrea Ruckstuhl di Lendlease.