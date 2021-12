Equitazione: Schiavolin (Snaitech), ‘lavoriamo per costruire un modello di integrazione' (2)

01 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Parlando dell'impatto economico delle attività equestri, oggetto dello studio della Luiss, Schiavolin è tornato sulla Milano Jumping Cup, che ha vissuto la prima edizione lo scorso luglio. “Siamo soddisfatti ma sappiamo che c'è molto da lavorare. In questo senso, Piazza di Siena e il lavoro di Diego Nepi Molineris, event director e attuale dg di Sport e Salute, rappresentano un esempio da seguire sotto molti aspetti, in particolare per la visione pop che è riuscito a dare all'evento e per l'impatto ecosostenibile e green del modello realizzativo. Nella nostra visione, la Milano Jumping Cup è un evento che deve saper coinvolgere tutti, in particolare le nuove generazioni. Non siamo visionari: sappiamo che non sarà facile e dovremo anche tenere d'occhio i conti, ma siamo convinti di potercela fare”.