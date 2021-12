Equitazione: Schiavolin (Snaitech), ‘lavoriamo per costruire un modello di integrazione'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Un ponte tra sport ippici e sport equestri, in un progetto di integrazione tra i due mondi del cavallo: lo ha lanciato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, nel corso del convegno “Gli sport equestri nell'economia italiana”, tenuto questa mattina alla Luiss Business School di Roma. “Credo che in futuro si possa stabilire questa bellissima sinergia -ha detto Schiavolin-. Per quanto ci riguarda, questa è l'idea che ci ha spinto ad investire circa 15 milioni sull'Ippodromo di San Siro e a dotare Milano di un evento di equitazione, la Milano Jumping Cup, destinato a crescere nei prossimi anni e che ha ottenuto un grande riconoscimento dalla Federazione Internazionale, fino ad affidare a Snaitech all'Ippodromo di San Siro gli Europei 2023. E' il frutto una collaborazione molto positiva con la Fise e le istituzioni non solo sportive”.

Una linea che trova, a giudizio di Schiavolin, conferme nello studio “Il cavallo vincente”, presentato dalla Luiss: “Nella sua prefazione, il Presidente Marco Di Paola fa riferimento al pensiero dell'antropologo Marcell Mauss che identifica lo sport in una nuova concezione allargata e cioè nella sua funzione culturale, educativa, politica ed economica. Ne siamo talmente convinti che abbiamo deciso di fare dell'Ippodromo di San Siro la casa non solo del cavallo, ma di un nuovo modello di entertainment, teatro di eventi sportivi, ma anche artistici e culturali”.