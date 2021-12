Equitazione: Di Paola, ‘Piazza Siena nostra Wimbledon, nel 2023 Europei salto a ostacoli a Milano'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "La Fise organizza il concorso di Piazza di Siena che è un must paragonabile al Wimbledon del tennis. Il prossimo anno la Federazione Internazionale ci sta premiando molto. Avremo nel 2022 tre campionati mondiali, il completo, gli attacchi e l'endurance. Poi nel 2023 organizzeremo i campionati europei di salto a ostacoli a San Siro qualificante per le Olimpiadi e quelli giovanili del salto a ostacoli e il completo. L'Italia quindi sotto questo profilo è apprezzata a livello internazionale”. Lo ha detto Marco Di Paola, presidente della Fise, a margine della presentazione de “L'Impatto degli sport equestri nel sistema economico italiano" alla Luiss Business School a Roma. Il numero uno della Fise ha poi sottolineato che “lo sport è un motore incredibile e attiva situazioni che in altri settori è complicato avviare. I grandi eventi sono fondamentali per la nostra federazione".