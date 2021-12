Eni: partecipa a nuovo round finanziamento di Cfs, raccolti 1,8 mld dollari

01 dicembre 2021 a

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Eni ha preso parte al recente round di finanziamento di Cfs, Commonwealth Fusion Systems, la società spin-out del Massachusetts Institute of Technology, di cui Eni è già il maggiore azionista. Cfs ha raccolto dal mercato complessivamente oltre 1,8 miliardi di dollari mentre lavora per raggiungere l'obiettivo di immettere nella rete energia da fusione a confinamento magnetico entro i primi anni del 2030. Eni è stata la prima società energetica a credere e investire in questa tecnologia in grado di dare un contributo alla transizione energetica. Per Eni la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo centrale tra le tecnologie per la decarbonizzazione in quanto potrà in prospettiva consentire all'umanità di disporre di energia virtualmente inesauribile e senza alcuna emissione di CO2, cambiando per sempre il paradigma della generazione energetica.

La strada intrapresa da Eni con Cfs, si spiega dal gruppo del cane a sei zampe, è caratterizzata da un approccio pragmatico e progressivo finalizzato a ottenere l'applicazione industriale della tecnologia della fusione a confinamento magnetico. Un percorso che ha compiuto un avanzamento fondamentale lo scorso settembre con il successo del test su un magnete con tecnologia superconduttiva Hts, HighTemperature Superconductors, il magnete più potente del suo genere al mondo, aprendo la strada al raggiungimento dell'energia netta dalla fusione in un futuro impianto dimostrativo.

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha spiegato che "fin dal primo momento abbiamo creduto fortemente in questa tecnologia che rappresenta una svolta nel percorso di decarbonizzazione. La fusione a confinamento magnetico può contribuire ad accelerare significativamente il ritmo con cui il mondo riduce le proprie emissioni di anidride carbonica. Negli ultimi anni abbiamo collaborato intensamente con il team di Cfs perché abbiamo riconosciuto nel loro lavoro una tecnologia in grado di trasformare il panorama energetico".