Eni: partecipa a nuovo round finanziamento di Cfs, raccolti 1,8 mld dollari (2)

01 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Grazie a queste svolte tecnologiche -ha continuato Descalzi- un impianto commerciale per la produzione di energia da fusione sarà presto a portata di mano. Siamo orgogliosi di supportare l'azienda con nuovi significativi investimenti, insieme alla gestione dei progetti e alle competenze ingegneristiche per trasformare questa prospettiva in realtà”.

Cfs ha confermato che grazie al finanziamento sarà possibile costruire e mettere in esercizio Sparc, il primo impianto al mondo per la fusione che dimostrerà la produzione netta di energia. Inoltre, l'operazione consentirà a Cfs di accelerare e derischiare il programma lavori per Arc, la prima centrale commerciale capace di immettere energia da fusione nella rete elettrica. La tabella di marcia di Cfs prevede il completamento e la verifica del funzionamento di Sparc entro il 2025 e l'avvio di Arc entro i primi anni del 2030.