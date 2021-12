Droga: sgominata piazza di spaccio a Palermo, 12 arresti

01 dicembre 2021 a

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) - Operazione antidroga a Palermo. I carabinieri della Compagnia di Monreale, alle prime ore di stamani, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, indagate, in concorso tra loro, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Sei sono finite in carcere, altrettante ai domiciliari. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Palermo nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è frutto di una complessa attività investigativa, scattata a settembre del 2018 e andata avanti sino ad aprile 2020.

Con l'operazione denominata 'Carthago' i carabinieri di Monreale sono riusciti a fare luce su una fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana messa in piedi nel quartiere Passo di Rigano. Durante le indagini sono già state arrestate in flagranza di reato 9 persone, 20 sono state segnalate alla Prefettura quali acquirenti e sono state sequestrate circa 500 dosi di droga.