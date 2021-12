Dl fisco: chiusa discussione generale in Senato, esame testo a domani con ipotesi fiducia

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic (Adnkronos) - Si è chiusa in Senato la discussione generale sul Dl fisco. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani e potrebbe risolversi, tra domani sera e venerdì mattina, con la richiesta da parte del governo della fiducia su un maxiemendamento comprensivo del testo.

Intanto, dalle 9,30 di domani, l'aula di palazzo Madama è chiamata ad occuparsi delle relazioni della Giunta per le elezioni e le immunità su una serie di elezioni contestate in Campania, Puglia e America meridionale e sul seggio vacante in Veneto.