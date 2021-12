01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sabato prossimo 4 dicembre il sindaco di Benevento e leader del movimento Noi Campani, Clemente Mastella, sarà a Roma per la presentazione del nuovo partito nazionale 'Noi di Centro'. L'appuntamento è programmato per le ore 10, presso il Teatro Brancaccio, in via Merulana 244. Si legge in una nota.