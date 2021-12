Calcio: Sarri, 'Anderson ha qualità straordinarie ma un carattere delicatissimo'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "Se avessi il joystick l'avrei già riattivato, ha qualità fisiche e tecniche straordinarie, ma un carattere delicatissimo perché ha una sensibilità superiore alla media. Questo in alcune situazioni lo fa diventare fragile ed è difficile fare anche delle scelte, se lo togli rischi di affossarlo definitivamente mentre se lo tieni puoi pagare il suo momento difficile. Il difettino c'è, se no probabilmente non era qui... Bisogna conviverci". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri si esprime così sul momento negativo di Felipe Anderson.