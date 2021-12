Calcio: Matteo Materazzi, 'plusvalenze le fanno tutte le società, aspetto fine indagini'

01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "C'è un'indagine in corso, aspettiamo che si concluda, vedremo se emergeranno delle irregolarità e se si andrà a processo. Le plusvalenze le fanno tutte le società e di per sé non c'è niente di male. Non mi sono ancora fatto un giudizio perché non ho letto le carte. La Juventus ha fatto un comunicato nel quale afferma di aver agito secondo le regole e mi attengo a quello". Lo dice all'Adnkronos il procuratore Matteo Materazzi in merito all'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze che riguarda in modo particolare il club bianconero. "Io con la Juventus ho avuto modi di collaborare per Manolo Portanova che è passato dai bianconeri al Genoa ma la trattativa e la valutazione del ragazzo l'hanno fatta le due società. Io guardo solo all'interesse del ragazzo e per lui era una buona opportunità", aggiunge Materazzi.