Tv: Del Debbio, 'chiusura? Io ascolto Crippa che mi assicura di no, il resto chiacchiere'**

01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Chiusura di 'Dritto e Rovescio'? Io ho un riferimento unico, che è Mauro Crippa ovvero il direttore generale per l'informazione Mediaset, e lui mi ha garantito che si chiude il 16 dicembre e si riapre il 13 gennaio, come sarebbe stato nella norma perché di mezzo c'è l'Epifania. Che è quello che per me fa testo, il resto sono chiacchiere, io mi fido di lui". A dirlo all'Adnkronos è Paolo Del Debbio, che commenta così i 'rumors' circolati sulla stampa di uno 'stop' al suo programma 'Dritto e Rovescio' insieme a 'Fuori dal coro' di Mario Giordano.

Sui motivi che possano aver scatenato il rincorrersi di voci, Del Debbio assicura di brancolare nel buio: "Non ne ho la benché minima idea. Francamente non lo so. Io guardo il mio orticello. Il resto non sono affari miei", taglia corto. E chiude con un'osservazione che chiarisce la tranquillità del suo stato d'animo: "Io sono contento di fare il mio mestiere, lo amo, quindi sono molto contento di poter proseguire nel farlo, ma non è l'unica mia fonte di felicità. Ho anche altre fonti di soddisfazione, insomma".