Pnrr: Salvini, 'se non si azzera Codice appalti progetti rimarranno sulla carta'**

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - I 260 miliardi del Pnrr, "se non si dà un taglio drastico ai tempi della burocrazia e alla normativa sugli appalti, rimangono sulla carta. Devi presentare progetti finanziabili entro il 2023 e devi terminare e rendicontare le opere entro il 2026 e il tempo medio per un appalto per asfaltare una strada da due milioni e mezzo di euro supera i tre anni. Occorre coraggio, se non si azzera il Codice degli appalti non si spende neanche una lira del Pnrr e rimarranno tutti grandi progetti e soldi zero. La lega suggerisce di prendere la normativa europea". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.