Covid: Meloni, 'un miliardo per indennizzi reazioni vaccino, ok governo se sicuro'**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Un fondo di un miliardo per "indennizzi per eventuali reazioni avverse" dai vaccini anti-Covid. Lo chiede Fratelli d'Italia, che ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per prevedere questo strumento, perché in questo modo, spiega Giorgia Meloni, presiedente di Fratelli d'Italia, "il governo dimostra che è sicuro di quello che sta facendo" e riesce a convincere i cittadini.