Calcio: ass. Roma Onorato, 'stadi Roma e Lazio tema serio, ci incontreremo'**

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - “Stadio Roma? Gualtieri ha avuto una linea molto efficace già in campagna elettorale dove altri volevano far sembrare che il tema degli stadi di Roma e Lazio fosse quasi una moneta elettorale per prendere voti, Il tema è serio, fondamentale, credo che si siano fatti in passato già troppi errori, credo che ci saranno nei prossimi giorni sicuramente degli incontri, ma sono temi molto importanti che riguardano diversi aspetti della città: urbanistica, mobilità, sport, patrimonio. Nei prossimi giorni affronteremo il tema sia della Roma che della Lazio. Lo Stadio Flaminio? Vediamo, incontreremo la Lazio per capire cosa vuole fare. Per noi il Flaminio è una priorità assoluta, perché è nostro, ed è il caso di dargli immediatamente la giusta destinazione che merita”. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo sport del comune di Roma, all'Adnkronos, a margine dell'evento organizzato a Roma dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dall'Università Luiss.

“A livello di infrastrutture - ha aggiunto - a Roma noi troviamo una situazione molto delicata con decine di impianti sportivi comunali chiusi e questa situazione è inaccettabile. La priorità è riconsegnare alla città tutti gli impianti comunali di sport, sono un presidio sociale fondamentale e in alcuni casi possono attirare investimenti importanti. Siamo aperti agli imprenditori capaci che vogliono investire nella capitale d'Italia”.