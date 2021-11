Usa: Powell, 'inflazione minaccia occupazione, non va più definita transitoria'

30 novembre 2021 a

Washington, 30 nov. - (Adnkronos) - Per riportare i livelli di occupazione Usa ai livelli pre-pandemia "ci serve una lunga espansione e la stabilità dei prezzi: e il permanere di una inflazione elevata è un rischio anche per il mercato del lavoro". Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in audizione alla Commissione Banche del Senato Usa, riconoscendo che forse "questo è il momento che la Fed rinunciare all'aggettivo 'transitoria' riferito all'inflazione".