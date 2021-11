Recovery, Messa: 'non si può prescindere dalla ricerca business'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Il rapporto pubblico-privato, e fra mondo delle imprese e mondo del lavoro, è un rapporto sano che porta con sé notevoli vantaggi reciproci e per la società. Il Pnrr non è un esercizio accademico, non si può non passare dalla ricerca business. In questo senso, abbiamo cercato di trovare modelli di applicazione originali rispetto al passato che da un lato evitassero la frammentazione dei fondi concentrandosi su grandi progetti, dall'altro mantenendo vivo l'aspetto della ricerca" Impossibile pensare di farlo senza il privato". Così Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, in occasione dell'evento “Healing the Planet. Sustainability and circular economy” organizzato per i 20 anni della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.