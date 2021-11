30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Non parlo del Quirinale. Faccio un unico pronostico: l'elezione del nuovo capo dello Stato non potrà che essere a larga maggioranza o cade il governo". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3. "E' assurdo pensare a candidati di bandiera di uno dei due schieramenti, come lo sarebbe Berlusconi".