Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd non voterebbe Berlusconi al Colle? Non mi sembra ci siano dubbi. Non credo che la candidatura di Berlusconi sia in grado di essere votata dal Pd e nemmeno da un larga maggioranza". Così Enrico Letta a Cartabianca.