Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Io guardo i sondaggi con grandissimo distacco. C'è un 42% di indecisi e come deciderà cambierà tutto. Anche se sondaggi vanno bene per noi ma lo guardo con distacco". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3 sui sondaggi che danno il Pd come primo partito.