Palt (L'Oréal): 'Dobbiamo essere più veloci, tutti insieme'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'impegno per la biodiversità e la sostenibilità è fondamentale; si tratta della nostra realtà, del nostro mondo e le aziende possono darsi da fare per soddisfare i bisogni delle persone e rispettare l'ambiente. Parlo di collaborazione e cooperazione: dobbiamo tutti impegnarci e dobbiamo accelerare, molte aziende si stanno impegnando, molti Paesi e città ma dobbiamo accelerare i tempi, essere più veloci, tutti insieme. Dobbiamo condurre il cambiamento. Facciamo parte della stessa squadra". Così Alexandra Palt, Executive Vice President L'Oréal Group - Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President Fondation L'Oréal nel suo intervento in occasione di 'L'Oréal for the Future Day', evento dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale.

"L'Oreal sta andando nella giusta direzione ma dobbiamo essere in tanti perché quando ci focalizziamo sulle sfide come la biodiversità e il cambiamento climatico ci sentiamo ancora piccoli e pochi quindi la collaborazione e il supporto reciproco sono fondamentali non solo per risolvere e contribuire alle sfide mondiali ma anche per la nostra stessa sopravvivenza", continua.

"La sostenibilità non è mai stata considerata più importante di oggi, quindi c'è grande consapevolezza: le persone hanno compreso che si tratta di una questione molto seria di cui dobbiamo occuparci", osserva sottolineando che "l'Italia è un Paese dove c'è grande consapevolezza della sostenibilità". Ripercorrendo poi gli impegni presi negli scorsi anni dal Gruppo e i risultati raggiunti, Palt ricorda che "nel 2020 abbiamo definito i nostri obiettivi sulla base di una serie di limiti planetari: questi confini ci permettono di dire quante emissioni dobbiamo ridurre, quali risorse possiamo ancora utilizzare e in che misura. Non possiamo permetterci di consumare più di quello che è possibile: è questo il modo in cui definiamo i nostri obiettivi di sostenibilità".