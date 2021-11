Milano: ricercate per diversi furti, due arresti in stazione Centrale

30 novembre 2021 a

a

a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Due ragazze di 21 anni, originarie della Bosnia Erzegovina, sono state arrestate ieri dalla polizia Ferroviaria di Milano in quanto destinatarie di provvedimenti di carcerazione per diversi furti aggravati commessi, soprattutto, nelle stazioni. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione Centrale, hanno fermato per un controllo le due giovani. Una è risultata destinataria di un provvedimento di esecuzione pena del tribunale di Genova (deve espiare 2 anni, un mese e 21 giorni di reclusione), l'altra invece era destinataria di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano. Per entrambe si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.