Milano: Palazzo Marino aderisce a giornata contro la pena di morte

30 novembre 2021 a

a

a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano aderisce alla ventesima edizione della Giornata internazionale 'Cities for Life, Città per la Vita - Città contro la pena di morte'. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno con il quale ha accolto la proposta pervenuta dall'associazione Comunità di Sant'Egidio onlus che promuove e organizza la Giornata che ricorre il 30 novembre, data in cui si ricorda la prima abolizione della pena capitale avvenuta nel 1786 nel Granducato di Toscana. Sono 2.402 i Comuni che, dal 2002, hanno preso parte a questa Giornata, con iniziative a carattere educativo ed eventi che hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini.