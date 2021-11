Milano: in pc e telefoni Di Fazio trovate foto di numerose altre vittime ignote

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Sui dispositivi elettronici sequestrati all'ex manager Antonio Di Fazio "sono state rinvenute numerose altre fotografie (alcune recuperate dalla cartella foto eliminate) ritraenti giovani donne nude o seminude, in atteggiamento soporoso riferibili ad altre vittime non ancora identificate, risalenti anche ad alcuni anni fa". E' quanto emerge nella nuova ordinanza firmata dal gip di Milano Chiara Valori nei confronti dell'uomo che deve rispondere di violenza sessuale aggravata dall'uso di sostanze narcotizzanti nei confronti di quattro donne e di tentato omicidio, atti persecutori e violenza sessuale aggravata in danno dell'ex moglie.