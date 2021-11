Mafia: Letta, 'impegnati per rendere battaglia sempre più forte'

30 novembre 2021 a

a

a

Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Questa Agorà avviene attorno a una azione legislativa in corso, con una attenzione ancora maggiore. E' un modo per non lasciare solo il legislatore nel momento io cui si prendono iniziative delicate e importanti come questa". Lo ha detto Enrico Letta alla Agorà 'Combattere le mafie difendendo la Costituzione' promossa da Pietro Grasso.

"La lotta alla mafia è diventato un tema non di parte ma condiviso dallo spettro politico. Io non lo considero un problema ma un grande successo di tutti e dello Stato. Questo ci deve impegnare ancora di più a rendere questa battaglia forte per il futuro", ha spiegato il segretario del Pd.