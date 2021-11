M5S: Conte, 'noi lavoriamo dentro sistema politico per eliminarne le storture'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "M5S è un movimento che deve tornare nei tornare nei territori a dire le nostre battaglie, adesso in Parlamento stiamo facendo quella contro le lobby e poi salario minimo, sono tante le battaglie. Noi non siamo in una situazione facilissima: noi stiamo lavorando dentro al sistema politico per eliminare le storture del sistema politico. Quindi siamo attaccati dall'establishment dall'interno e forse in questo momento dobbiamo dialogare di più con l'esterno"