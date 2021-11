Lombardia: da Regione 12 mln per sostituire impianti di riscaldamento inquinanti

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che prevede i criteri di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni. "Regione Lombardia -spiega l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo- mette disposizione 12 milioni di euro, all'interno delle risorse per il Bacino Padano, per sostituire gli impianti inquinanti con impianti a biomassa a bassissime emissioni. Sono risorse destinate ai privati, alle onlus e alle piccole medie imprese. Questo dimostra una volta di più l'attenzione della nostra regione per l'ambiente e la qualità dell'aria. In questi anni stiamo agendo in tutti i settori che producono più emissioni. Ed ora ci concentriamo sugli impianti di riscaldamento".

Il bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2022. Dalla data della delibera decorrerà la possibilità di fruire degli incentivi. Le risorse sono così suddivise: 10 milioni di euro sono destinati agli incentivi per le persone fisiche, 1 milione agli incentivi per le onlus non iscritte al Registro delle Imprese e 1 milione agli incentivi per le pmi, comprese le ditte individuali.

I contributi verranno liquidati nel 2023, per dar modo agli utenti di acquisire l'esito della richiesta di contributo relativa al Conto termico. Saranno a rimborso, dietro presentazione degli attestati di spesa. "Con questa delibera - conclude Cattaneo - cerchiamo di favorire la sostituzione degli impianti più inquinanti. La lotta all'inquinamento dell'aria è uno dei punti prioritari del nostro impegno e questo pacchetto di incentivi consentirà di proseguire nel nostro lavoro".