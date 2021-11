Lombardia: Consiglio regionale approva riforma sanità (2)

30 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno rimarcato come, al netto delle contrarietà su molti dei singoli punti della riforma, da parte della maggioranza non ci sia stata nessuna volontà seria di confrontarsi e di valutare le loro proposte, appiattendosi sul testo e le indicazioni della Giunta regionale. La legge, entrata in aula il 10 novembre come progetto di legge numero 187 'Modifiche al Testo unico delle leggi regionali di sanità', è composta da 35 articoli.

All'approvazione finale si è giunti dopo 16 giorni di lavori che hanno tenuto impegnata l'aula per 116 ore: diverse le sedute notturne, per la prima volta negli oltre 50 anni di storia della Regione anche una seduta domenicale.

Nelle giornate di ieri e oggi le votazioni dei 942 emendamenti e dei 929 ordini del giorno ritenuti ammissibili e che hanno passato il vaglio degli uffici.