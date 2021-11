Gkn: Provenzano (Pd), 'subito nuove norme contro delocalizzazioni selvagge'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il riavvio delle procedure di licenziamento alla Gkn dimostra che non basta un giudice, servono nuove norme per riaffermare la responsabilità sociale delle imprese contro le delocalizzazioni selvagge. C'è una bozza, si approvi con urgenza. Il Partito democratico è pronto. Chi è contro, lo dica chiaramente. Altrimenti, la solidarietà da parte della politica suona come un'insopportabile ipocrisia”. Lo scrive su Facebook il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano.