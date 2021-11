Eutanasia: Letta, 'referendum? Intanto ottenuto testo suicidio assistito in aula il 13/12'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il referendum sull'eutanasia, se non passa, lascia un vuoto. Noi cosa stiamo facendo? Noi siamo riusciti ad ottenere che il 13 dicembre vada in aula alla Camera il testo sul suicidio assistito e quel testo è, secondo me, la linea più avanzata" su questi temi. "Mi sembra che l'atteggiamento anche dei più scettici, sia molto meno ideologico anche perchè dietro c'è una sentenza della Corte Costituzionale". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3.