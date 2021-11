Ebano, a Connext 2021 con divisione training evolution

30 novembre 2021 a

a

a

Milano, 30 nov. (Labitalia) - Il Gruppo Ebano parteciperà alla seconda edizione di Connext, incontro nazionale di partenariato industriale organizzato da Confindustria, che si svolgerà il 2 e il 3 dicembre presso il Mico-Milano convention centre. Una grande occasione di confronto tra tutti gli attori di rilievo del mondo economico. La holding Ebano opera in ambiti complementari tra loro: dall'editoria al marketing, dall'e-commerce alla formazione a distanza. Ed è proprio quest'ultima uno dei maggiori punti di forza, grazie alla controllata Cef publishing spa, leader di mercato nella realizzazione ed erogazione di corsi professionali per il mercato consumer, con più di 50 mila corsisti negli ultimi undici anni. Forte di questa esperienza maturata nel campo del B2C, Ebano si sta affermando anche nella formazione B2B tramite la sua business unit training evolution con soluzioni innovative rivolte alle aziende.

Ebano training evolution progetta percorsi formativi coinvolgenti in grado di offrire una user experience efficace con l'impiego di piattaforme tecnologiche learning management system. Tutte opportunità che verranno proposte dalla divisione della holding anche in occasione del Connext.

Quattro i driver tematici dell'evento: fabbrica intelligente, le città del futuro, pianeta sostenibile, persone, scienze della vita, progresso. Il primo driver è dedicato a quelle realtà che non hanno interrotto il ciclo produttivo neppure nei mesi di lockdown utilizzando strumenti d'avanguardia. Il driver chiamato le città del futuro analizza come i centri urbani possano diventare il cuore pulsante di un'economia che affronta nuove sfide. Il terzo driver evidenzia l'esigenza di avere delle realtà produttive connesse tra loro che, attraverso il confronto e la sinergia, raggiungano obiettivi comuni. Il quarto driver mette in primo piano le risorse umane come fondamentale punto di partenza per un reale progresso che si può realizzare grazie a investimenti importanti in ricerca, sviluppo e innovazione.

Il Gruppo Ebano si articola in 10 società, venti partnership produttive, più di 250 tra dipendenti e collaboratori. Il fatturato aggregato supera i ventuno milioni, la clientela media annua, per il solo business della formazione, oltrepassa le seimila unità.

Ebano, tramite la controllata Cef publishing, è anche certificato dal programma Elite di Borsa Italiana in ordine ai requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti dai principali investitori istituzionali. Ha inoltre vinto, per il terzo anno consecutivo, il 'Best managed companies' award di Deloitte Private, iniziativa promossa per supportare e premiare le eccellenze italiane d'impresa.

Cef publishing è certificata b corp dal 2018 e società benefit, vale a dire società che persegue volontariamente, nell'esercizio dell'attività d'impresa, una o più finalità di beneficio comune. Ebano sarà presente allo stand B6.1