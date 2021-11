Clima: Draghi, 'transizione occasione, certo che Italia saprà coglierla'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La riconversione dei settori industriali tradizionali rappresenta un'occasione per l'Italia e per il suo tessuto imprenditoriale. Nella nostra storia, abbiamo saputo cogliere le opportunità delle rivoluzioni industriali, e sono sicuro che lo sapremo fare ancora. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, proprio come state facendo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento 'Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile'.