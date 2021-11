Bancarotta: patteggiamento a 6 mesi a Roma per Amara

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Patteggiamento a 6 mesi per Piero Amara in un'inchiesta per bancarotta: la pena, in continuazione, emessa dal gup di Roma, si va ad aggiungere alle precedenti condanne dell'avvocato siciliano, attualmente detenuto a Terni. La vicenda riguarda il fallimento della ‘P&G Corporate Srl' oggetto dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma. Diego Calafiore, fratello dell'avvocato Giuseppe (la cui posizione è stata stralciata), ha patteggiato una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il giudice ha poi rinviato a giudizio l'imprenditore Fabrizio Centofanti e altre due persone: per loro il processo inizierà il 7 giugno davanti alla nona sezione collegiale.

Nel capo di imputazione viene contestato ad Amara e altri imputati di aver cagionato o aver concorso a cagionare “il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, segnatamente interponendo sistematicamente la fallita nelle fatturazioni concernenti le asserite prestazioni professionali rese dagli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore a soggetti terzi clienti, onerando di conseguenza la fallita delle imposte in relazione alle fatture emesse ed omettendo di pagare i debiti sociali per imposte e tasse per oltre 1,4 milioni di euro”.