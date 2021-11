30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "I partiti come il nostro vogliono che ci sia un buon governo fino alla fine della legislatura. In questo momento dobbiamo fare di tutto per dare continuità e applicare bene quello che c'è nella legge di bilancio. Ci sono segnali di fiducia, è un momento positivo per il Paese". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando all'assemblea di Alis.