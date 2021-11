Fed: Powell, 'con inflazione alta anticipare riduzione acquisti titoli'**

30 novembre 2021 a





Washington, 30 nov. - (Adnkronos) - "Non abbiamo ancora preso una decisione sulla riduzione degli acquisti ma i dati di novembre su inflazione, salari, consumi mostrano che a questo punto l'economia americana è molto forte e le pressioni inflazionistiche molto alte. Perciò, secondo me, sarebbe appropriato valutare una riduzione dei nostri acquisti di titoli, cosa che abbiamo già annunciato, con qualche mese di anticipo". Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in audizione alla Commissione Banche del Senato Usa, aggiungendo che del tema "ne discuteremo nel nostro prossimo incontro" del comitato di politica monetaria, quando "avremo anche una valutazione migliore della nuova variante covid" e del suo impatto sulla ripresa.